BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Der Entwurf für eine Reform des Gesundheitssystems, dem das Bundeskabinett nun zugestimmt habe, sei positiver als der Vorschlag vom 16. April, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend. Der Medizinkonzern habe in seiner Stellungnahme betont, dass damit der Gegenwind für höhere Erstattungen für medizinische Leistungen abnehme./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 41,10EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 57,00 € , was eine Steigerung von +38,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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