BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Der Entwurf für eine Reform des Gesundheitssystems, dem das Bundeskabinett nun zugestimmt habe, sei positiver als der Vorschlag vom 16. April, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend. Der Medizinkonzern habe in seiner Stellungnahme betont, dass damit der Gegenwind für höhere Erstattungen für medizinische Leistungen abnehme./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 41,10EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte