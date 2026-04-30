BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer gehe bei seinen Fahrzeugen in den Auslieferungsmodus über, schrieb Stephen Reitman am Mittwochabend. In der Telefonkonferenz habe der Finanzvorstand eine recht optimistische Einschätzung für den Rest des Jahres abgegeben - unter der Annahme, dass die Störungen durch den Iran-Krieg relativ begrenzt bleiben./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 48,49EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



