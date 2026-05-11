Ihre wichtigsten Termine
Frische Zahlen von: Mosaic, Fox Corp, Adesso, Hannover Rück, Hypoport & Aurubis!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)
07:15 Uhr, Deutschland: Hypoport, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Gea Group, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Adesso, Q1-Zahlen
07:45 Uhr, Deutschland: Patrizia, Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Compass Group, Halbjahreszahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Hochtief, Q1-Zahlen
14:00 Uhr, Niederlande: ASM International, Hauptversammlung
14:00 Uhr, USA: Fox Corp, Q3-Zahlen
USA: Mosaic, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 4/26
03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 4/26
08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 4/26
08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 4/26
11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 3/26
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 4/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 11.05.2026Keine Termine am 11.05.2026
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|12.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|12.05. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
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