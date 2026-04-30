Einfuhrpreise steigen erstmals seit einem Jahr - Energie treibt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im März wegen des Ölpreisschock in Folge des Iran-Kriegs unerwartet stark gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Einfuhrpreise um 2,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der erste Anstieg im Jahresvergleich seit einem Jahr. Zuvor hatten günstigere Energiekosten die Importpreise immer wieder belastet.

Im Februar und Januar waren die Importpreise noch jeweils um 2,3 Prozent gesunken. Analysten hatten wegen der Folgen des Iran-Kriegs und der Sperrung der Straße von Hormus für Transporte für Öl und Gas mit einem Anstieg der Importpreise gerechnet. Sie waren im Schnitt aber nur von einem Zuwachs um 1,6 Prozent ausgegangen. Im Vergleich zum Vormonat legten die Einfuhrpreise um 3,6 Prozent zu und damit so stark wie Analysten erwartet hatten.