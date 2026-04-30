Puma tauscht Finanzvorstand aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 24,61 auf Tradegate (30. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -6,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,81 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -9,45 %/+37,80 % bedeutet.