Puma tauscht Finanzvorstand aus
- Puma wechselt Finanzvorstand, Mark Langer zum 1. Mai
- Markus Neubrand verlässt Puma zum 30. September
- Langer war CFO bei Douglas und lange bei Hugo Boss
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma wechselt seinen Finanzvorstand aus. Mark Langer soll den Posten zum 1. Mai übernehmen, wie das im Umbau befindliche Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Er folgt auf Markus Neubrand, der das Unternehmen zum 30. September verlassen wird.
Langer war zuletzt Finanzvorstand bei Douglas. Zuvor war er über 17 Jahre beim Modekonzern Hugo Boss, wo er von 2016 bis 2020 als Vorstandsvorsitzender und 2010 bis 2017 als Finanzchef
fungierte./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 24,61 auf Tradegate (30. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -6,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,81 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -9,45 %/+37,80 % bedeutet.
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Rücktritt des CFO hat man mal eben in die Quartalszahlen reingepackt.
Umsatz und EBIT über den Erwartungen! Gewinn je Aktie von +0.18€ statt erwarteter Verlust von -0,09€! CFO Neubrand tritt mit sofortiger Wirkung zurück! Neuer CFO ist Mark Langer (Douglas, Hugo Boss); Shortquote fällt auf 4,4%!
- Umsatz sinkt 1,0% währungsbereinigt auf € 1.863,8 Millionen; im ersten Quartal hat sich der Abbau von Vorratsbeständen positiv auf den Umsatz ausgewirkt; Umsatzrückgang in Euro um 6,3%
- Die Rohertragsmarge steigt um 60 Basispunkte auf 47,7% aufgrund der Auflösung von Wertberichtigungen für Vorratsbestände, niedrigerer Frachtkosten und eines vorteilhaften Vertriebskanalmixes
- Das EBIT steigt aufgrund einer höheren Rohertragsmarge sowie geringerer operativer Aufwendungen (OPEX) um 19,6% auf € 51,9 Millionen, inklusive
- Einmaleffekte in Höhe von € -12,6 Millionen
- Die Vorräte fallen um 8,6% auf € 1.898,0 Millionen, hauptsächlich aufgrund eines geringeren Einkaufsvolumens; Abbau der Bestände entwickelt sich besser als geplant und PUMA erwartet eine Normalisierung der Vorräte bis Ende 2026
- Freier Cashflow von € -201,4 Millionen saisonal bedingt negativ, liegt aber auf Grund effizienterem Working Capital Management deutlich über dem Vorjahreswert
- (€ -737,6 Millionen)
- Die Nettoverschuldung steigt saisonal bedingt auf € 1.357,6 Millionen, flüssige Mittel und verfügbare Kreditlinien von € 1.104,7 Millionen bieten ausreichend finanziellen Spielraum für Investitionen in strategische Prioritäten
Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt
- Währungsbereinigter Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich
- Operatives Ergebnis (EBIT) zwischen € -50 Millionen und € -150 Millionen
- Geplante Investitionen (CAPEX) in Höhe von rund € 200 Millionen
https://about.puma.com/de/newsroom/corporate-news/2026/30-04-2026-puma-mit-solidem-start-ins-geschaeftsjahr-unterstuetzt