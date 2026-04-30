🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Puma tauscht Finanzvorstand aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma wechselt Finanzvorstand, Mark Langer zum 1. Mai
    • Markus Neubrand verlässt Puma zum 30. September
    • Langer war CFO bei Douglas und lange bei Hugo Boss
    Puma tauscht Finanzvorstand aus
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma wechselt seinen Finanzvorstand aus. Mark Langer soll den Posten zum 1. Mai übernehmen, wie das im Umbau befindliche Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Er folgt auf Markus Neubrand, der das Unternehmen zum 30. September verlassen wird.

    Langer war zuletzt Finanzvorstand bei Douglas. Zuvor war er über 17 Jahre beim Modekonzern Hugo Boss, wo er von 2016 bis 2020 als Vorstandsvorsitzender und 2010 bis 2017 als Finanzchef fungierte./nas/stk

    PUMA

    +3,38 %
    -6,43 %
    +14,81 %
    +11,38 %
    +5,80 %
    -54,53 %
    -72,73 %
    +21,71 %
    +1.688,73 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960
    PUMA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 24,61 auf Tradegate (30. April 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -6,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,77 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -9,45 %/+37,80 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PUMA vor allem im Kontext des morgigen Quartalsberichts, mit mittleren Schätzungen: EPS -0,09 €, Umsatz 1.821,75 Mio. und mittleres Kursziel 26,91 €. Diskutiert werden Daten‑/Quellenzuverlässigkeit (Adidas/EQS), abgelaufene Optionen von Ashley, dass PUMA gegenüber Branchenkollegen nicht mitzieht, Sektoreffekte durch Adidas/Lululemon und PUMAs Stärke im Fußball/China.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Puma tauscht Finanzvorstand aus Der Sportartikelhersteller Puma wechselt seinen Finanzvorstand aus. Mark Langer soll den Posten zum 1. Mai übernehmen, wie das im Umbau befindliche Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Er folgt auf Markus Neubrand, der das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     