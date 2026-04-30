Schneider Electric überrascht positiv - KI-Rechenzentren-Boom liefert Rückenwind

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 262,6 auf Tradegate (30. April 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um -4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 153,89 Mrd..

Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 303,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +8,61 %/+22,13 % bedeutet.