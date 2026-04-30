Schneider Electric überrascht positiv - KI-Rechenzentren-Boom liefert Rückenwind
- KI-Ausbau treibt Schneider Electric weltweit voran
- Nachfrage nach Kühlung und effizienten Serverracks
- Umsatz Q1 9,8 Mrd und organisch plus 11 Prozent
RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der weltweit rasante Ausbau von KI-Kapazitäten treibt den Technologiekonzern Schneider Electric weiter an. Die Nachfrage nach Technik zur effizienten Energienutzung, Kühlung und anderer kritischer Ausrüstung wie Serverracks und elektrische Werkzeuge bleibt hoch. Das hilft, trägere Geschäfte im Bereich der Industrieautomatisierung abzufedern. Insgesamt steigerte der französische Siemens-Konkurrent laut einer Mitteilung vom Donnerstag den Umsatz im ersten Quartal um fast 5 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft - also bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen - übertraf das Wachstum mit gut 11 Prozent die durchschnittliche Analystenschätzung.
Die Jahresziele bestätigten Konzernchef Olivier Blum. Demnach soll der Umsatz 2026 aus eigener Kraft um 7 bis 10 Prozent wachsen. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll auf dieser Basis zwischen 10 und 15 Prozent zulegen./mis/lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,58 % und einem Kurs von 262,6 auf Tradegate (30. April 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um -4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 153,89 Mrd..
Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 303,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +8,61 %/+22,13 % bedeutet.