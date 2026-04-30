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    BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

    BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 96 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien hätten ihrem guten Lauf in diesem Jahr am Mittwoch Tribut gezollt, schrieb Sebastian Bray in dem am Donnerstagmorgen. veröffentlichten Kommentar. Er rechnet aber nicht damit, dass eine Trendumkehr bevorsteht, sobald die durch den Iran verursachten Engpässe enden. Sofern die Rally im Chipsektor weitergeht, sollte auch Wacker davon profitieren. Der Experte erhöhte vor allem für 2026 seine Schätzungen. Das höhere Kursziel begründete er auch mit dem gestiegenen Wert der Siltronic-Anteile./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 90,80EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Sebastian Bray
    Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 96
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00, was eine Steigerung von +20,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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