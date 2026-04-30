BARCLAYS stuft Porsche AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Die VW-Tochter habe ordentlich abgeschnitten und mit Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzungen ziemlich genau getroffen, schrieb Henning Cosman in seiner am Donnerstag veröffentlichten Einschätzung. Der freie Barmittelzufluss habe klar positiv überrascht. Den Ausblick habe Porsche aber nur bestätigt, da der günstige Produktmix und die geringe Belastung durch Einmaleffekte sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben nicht das ganze Jahr über anhalten dürften. Cosman wertet die Ergebnisse insgesamt neutral, sieht aber eine sich verbessernde Stimmung für das Unternehmen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 40,21EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was einem Rückgang von -2,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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