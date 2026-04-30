BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal vor allem wegen des Absatzvolumens die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry Martin am Mittwochabend. Dies werde aber weitgehend überschattet von der Diskussion über die drohenden Rohstoffengpässe im zweiten Halbjahr. Die Auswirkungen auf die Absatzmengen seien ungewiss./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / UTC



