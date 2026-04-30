BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal vor allem wegen des Absatzvolumens die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry Martin am Mittwochabend. Dies werde aber weitgehend überschattet von der Diskussion über die drohenden Rohstoffengpässe im zweiten Halbjahr. Die Auswirkungen auf die Absatzmengen seien ungewiss./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / UTC
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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