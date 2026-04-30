🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    FATF-Länderbericht bestätigt Erfolge der FMA bei...

    Für Sie zusammengefasst
    • FATF bestätigt FMA-Erfolge in Geldwäscheprävention
    • Österreich erzielt bestes FMA-Ergebnis seit Beginn
    • Sanktionenaufsicht bei FMA stärkt Aufsichtswirkung
    APA ots news - FATF-Länderbericht bestätigt Erfolge der FMA bei...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    APA ots news: FATF-Länderbericht bestätigt Erfolge der FMA bei Geldwäscheprävention im Finanzsektor

    "Substantial"-Bewertung der Geldwäsche-Wächter zeigt: Kurs der FMA im Kampf gegen illegale Finanzströme wirkt

    Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) sieht ihre konsequenten
    Anstrengungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch den heute veröffentlichten Länderbericht der Financial Action Task Force (FATF) eindrucksvoll bestätigt. Der Bericht bescheinigt dem heimischen Finanzsektor ein "substantial"-Rating - die zweithöchste erreichbare Bewertung - und damit das beste Ergebnis in dem von der FMA beaufsichtigten Bereich für Österreich seit Beginn der Länderprüfungen. In der aktuell laufenden fünften FATF-Prüfrunde setzt Österreich damit auch im europäischen Vergleich einen Maßstab.

    Die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und der Einsatz für einen sauberen Finanzplatz sind seit über einem Jahrzehnt zentraler Schwerpunkt der FMA. Der aktuelle FATF-Bericht bestätigt, dass dieser Fokus Wirkung zeigt: Die Aufsicht ist wirksam, risikoorientiert und im internationalen Kontext gut positioniert. FMA und Finanzsektor haben ihre Hausaufgaben gemacht und damit die Gesamtbewertung Österreichs und die Reputation des Finanzplatzes maßgeblich positiv beeinflusst.

    "Die FATF als weltweit maßgebliche Instanz gegen illegale Finanzströme bestätigt unseren Kurs: Null-Toleranz gegenüber Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und eine konsequente Sanktionenaufsicht", betont FMA-Vorstand Helmut Ettl . "Wir haben in den vergangenen Jahren Strukturen, Instrumente und Durchsetzungskraft gezielt gestärkt. Das ist anspruchsvoll - aber ein schlechtes Ergebnis wäre für den Finanzplatz ungleich teurer. Der FATF-Befund zeigt, dass sich unsere Konsequenz und Ausdauer auszahlen."

    Klarer Fortschritt

    Hatte die letzte FATF-Prüfung 2016 noch klaren
    Verbesserungsbedarf aufgezeigt, hat die FMA seither die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung tiefgreifend weiterentwickelt: personell verstärkt, analytisch geschärft und in der Durchsetzung konsequenter. Der Bericht 2026 würdigt diese Entwicklung. Als wesentlicher Teil davon hat auch der beaufsichtigte Finanzsektor große Fortschritte gemacht. Institute haben ihre Compliance-Strukturen gestärkt, professionalisiert und spezialisierte Kompetenzzentren aufgebaut. Das Risikobewusstsein ist gestiegen, Verdachtsmeldungen haben zugenommen und besonders risikoreiche Geschäftsbeziehungen wurden reduziert.

    "Ein sauberer Finanzplatz ist kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für Vertrauen und Glaubwürdigkeit unseres
    Wirtschaftsstandorts," erklärt FMA-Vorständin Mariana Kühnel . "Die internationale Bestätigung durch die FATF stärkt die Reputation des österreichischen Finanzmarkts. Wir werden weiterhin mit aller Konsequenz daran arbeiten, illegale Finanzströme zu unterbinden - in enger Kooperation mit unseren europäischen Partnern."

    Nationale und internationale Kooperation

    Mit dem Übergang der Zuständigkeit für die Sanktionenaufsicht auf die FMA im Jahr 2026 werden die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit der Durchsetzung internationaler Finanzsanktionen am österreichischen Finanzmarkt eng verzahnt. Diese Bündelung stärkt die Wirksamkeit der Aufsicht insgesamt und ermöglicht auch eine effizientere Aufsicht aus einer Hand. Die enge und bewährte Zusammenarbeit mit der Oesterreichischen Nationalbank ( OeNB) hat dabei einen nahtlosen Übergang sichergestellt.

    Der Bericht bestätigt die Bedeutung der institutionellen Kooperation. Neben der OeNB arbeitet die FMA auch mit dem Bundesministerium für Finanzen (BMF), der Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt (A-FIU) sowie der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) laufend und besonders eng zusammen.

    Die gute Bewertung durch die FATF ist für die FMA kein Anlass zur Selbstzufriedenheit. Der Bericht enthält Empfehlungen zur weiteren Optimierung, mit deren Umsetzung bereits begonnen wurde - auch mit Blick auf den europäischen Rahmen und die schrittweise Etablierung der EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA). Anpassungen in der jährlichen Risikoerhebung, verfeinerte Aufsichtsinstrumente sowie eine gezielte Prüfplanung sind bereits in der Umsetzung. Ein sauberer Finanzplatz ist kein Selbstläufer: Weil sich illegale Finanzierungen ständig weiterentwickeln, müssen sich auch Finanzinstitute und Aufsicht kontinuierlich weiterentwickeln.

    Der Bericht der FATF kann von der Homepage der FATF
    heruntergeladen werden.

    Rückfragehinweis:
    Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0037 2026-04-30/08:44






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news FATF-Länderbericht bestätigt Erfolge der FMA bei... APA ots news: FATF-Länderbericht bestätigt Erfolge der FMA bei Geldwäscheprävention im Finanzsektor "Substantial"-Bewertung der Geldwäsche-Wächter zeigt: Kurs der FMA im Kampf gegen illegale Finanzströme wirkt Wien (APA-ots) - Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     