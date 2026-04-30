Goldman senkt Ziel für Deutsche Börse auf 265 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 263,3 auf Tradegate (30. April 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 49,65 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +1,15 %/+18,32 % bedeutet.