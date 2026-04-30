ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Deutsche Börse auf 265 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Kursziel Deutsche Börse auf 265
- Einstufung bleibt Neutral trotz Kurszielsenkung
- Outperformance durch Normalisierung der Volumina
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 274 auf 265 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngste Outperformance der Aktien stehe mit einer Normalisierung der Handelsvolumina infrage, schrieb Oliver Carruthers am Mittwochabend. Er passte zudem nach dem Quartalsbericht der Eschborner seinen Bewertungsmaßstab etwas nach unten an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 22:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 263,3 auf Tradegate (30. April 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 49,65 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +1,15 %/+18,32 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 265 Euro
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Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055
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Ich sehe die DB eher weiterhin korrekturgefährdet.
Solange der Iran-Krieg andauert, kann dieser Wert hier eigentlich nur weiter steigen. Selbst, wenn der Krieg irgendwann endet, ist der Wert hier für mich weiterhin ein Top Pick. Es "droht" bald ein neues Allzeithoch.