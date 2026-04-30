ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 83 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel Scout24 von 80 auf 83 Euro
- Einstufung auf Overweight von JPMorgan belassen
- Management beruhigt wegen neuem Tarif und Preismodell
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 80 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei solide gewesen, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend. Beruhigt hätten die Kommentare des Managements zur Einführung des neuen Tarif- und Preismodells für B2C-Produkte. Strategisch stehe der Kapitalmarkttag Mitte Mai nun im Fokus./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 71,55 auf Tradegate (30. April 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +1,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,35 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +12,12 %/+47,16 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 83 Euro
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Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.
erst abends gesehen, dass der kurs mal runter auf 64 war. schade, dort hätte ich vermutlich die pos gedoppelt.
zahlen sind gut. mit dem einsatz von KI wirds hier mit den kosten runtergehen.