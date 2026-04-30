BARCLAYS stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe ein starkes Quartal hinter sich und könne offenbar die steigenden Kosten mit wenig Zeitverzug über höhere Preise an die Kunden weitergeben, schrieb Anil Shenoy am Mittwochnachmittag. Er hob seine Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebit) um 2 Prozent an und sieht sich nun 2 Prozent über der Konsensschätzung sowie dem Unternehmensziel. Die Bewertung der Aktie impliziere deutliches Aufwertungspotenzial./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 13:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 40,98EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

