BERENBERG stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec nach gutem Lauf von 37 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neu zuständige Analystin Amelie Dueckelmann-Dublany geht davon aus, dass die Rally der Aktien fdes Halbleiterausrüsters noch Spielraum hat, da die im Gesamtsektor spürbare Auftragsdynamik nun auch bei Suss ankomme. Die derzeit mit einem Abschlag bewerteten Aktien sollten sich der Bewertung anderer Branchenausrüster annähern, schrieb sie am Mittwochnachmittag./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 70,25EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.