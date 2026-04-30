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    BERENBERG stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

    BERENBERG stuft Suss MicroTec auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec nach gutem Lauf von 37 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neu zuständige Analystin Amelie Dueckelmann-Dublany geht davon aus, dass die Rally der Aktien fdes Halbleiterausrüsters noch Spielraum hat, da die im Gesamtsektor spürbare Auftragsdynamik nun auch bei Suss ankomme. Die derzeit mit einem Abschlag bewerteten Aktien sollten sich der Bewertung anderer Branchenausrüster annähern, schrieb sie am Mittwochnachmittag./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:28 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 70,25EUR auf Tradegate (30. April 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Amelie Dueckelmann-Dublany
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 84
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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