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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Blicke auf: 3M, Bayer, Thyssenkrupp, DocMorris, Rheinmetall und Lufthansa!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Blicke auf: 3M, Bayer, Thyssenkrupp, DocMorris, Rheinmetall und Lufthansa!
    Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

    Unternehmenstermine

    06:55 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Q2-Zahlen
    07:25 Uhr, Deutschland: Medios, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Douglas, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Ionos, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: 1&1, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Salzgitter, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Bayer, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Friedrich Vorwerk, Q1-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Capital Market Day
    08:00 Uhr, Großbritannien: Vodafone Group, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Imperial Brands, Halbjahreszahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: EnBW, Q1-Zahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: K+S, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Washtec, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: ElringKlinger, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Mensch und Maschine Software, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Hauptversammlung, Frankfurt/M.
    10:00 Uhr, Schweiz: Swatch Group, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, Schweiz: Roche, Diagnose Day 2026
    14:00 Uhr, Italien: Enel, Hauptversammlung
    15:30 Uhr, USA: 3M, Hauptversammlung
    17:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Hauptversammlung
    18:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen
    USA: Boeing, Auslieferungen 4/26

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 3/26 (vorab)
    08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
    08:30 Uhr, Schweiz: Erzeuger- und Importpreise 4/26
    10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 3/26
    11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26
    14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 4/26
    14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 4/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 12.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRBRC Like-For-Like Retail Sales (YoY)
    08:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
    09:15USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Aktuelle Lage
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    11:00Euro ZoneEURZEW Survey – Economic Sentiment
    12:40Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    14:30USAUSAConsumer Price Index ex Food & Energy (YoY)
    14:30USAUSAConsumer Price Index ex Food & Energy (MoM)
    14:30USAUSAConsumer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAConsumer Price Index (MoM)
    19:00USAUSAFed's Goolsbee speech
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
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    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
    18:30 WebinarHSBC: Optionsscheine in der Praxis - Hebel, Delta, Omega & Co.
    13.05. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    13.05. 16:00 WebinarWH SelfInvest: 600% Rendite mit Momentum Strategie
    alle Webinare anzeigen »

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