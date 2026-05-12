Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: 3M, Bayer, Thyssenkrupp, DocMorris, Rheinmetall und Lufthansa!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:55 Uhr, Deutschland: TAG Immobilien, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Q2-Zahlen
07:25 Uhr, Deutschland: Medios, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: United Internet, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Douglas, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Ionos, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: 1&1, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Dürr AG, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Salzgitter, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Bayer, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Friedrich Vorwerk, Q1-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Scout24, Capital Market Day
08:00 Uhr, Großbritannien: Vodafone Group, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Imperial Brands, Halbjahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: EnBW, Q1-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Rheinmetall, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: K+S, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Washtec, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: ElringKlinger, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Mensch und Maschine Software, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Lufthansa, Hauptversammlung, Frankfurt/M.
10:00 Uhr, Schweiz: Swatch Group, Hauptversammlung
13:00 Uhr, Schweiz: Roche, Diagnose Day 2026
14:00 Uhr, Italien: Enel, Hauptversammlung
15:30 Uhr, USA: 3M, Hauptversammlung
17:00 Uhr, Niederlande: DocMorris, Hauptversammlung
18:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen
USA: Boeing, Auslieferungen 4/26
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 3/26 (vorab)
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
08:30 Uhr, Schweiz: Erzeuger- und Importpreise 4/26
10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 3/26
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26
14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 4/26
14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 4/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 12.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 09:15 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 EUR ZEW Survey – Economic Sentiment 12:40 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 14:30 USA Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY) 14:30 USA Consumer Price Index ex Food & Energy (MoM) 14:30 USA Consumer Price Index (YoY) 14:30 USA Consumer Price Index (MoM) 19:00 USA Fed's Goolsbee speech 20:00 USA Monthly Budget Statement
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
|18:30
|Webinar
|HSBC: Optionsscheine in der Praxis - Hebel, Delta, Omega & Co.
|13.05. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|13.05. 16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 600% Rendite mit Momentum Strategie
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