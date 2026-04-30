Verluste - Ölpreisanstieg bremst aus

"Treiber war eine erneute Verschärfung der Situation: Trump soll heute ein Briefing des US-Zentralkommandos zu neuen Militäroptionen gegen Iran erhalten", hieß es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. "Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pattsituation am Golf hat einen herben Dämpfer erhalten." Diese Entwicklung habe an den asiatischen Märkten Stagflationssorgen verstärkt, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag nachgegeben. Sie reagierten damit auf den weiteren Ölpreisanstieg wegen des Iran-Kriegs.

"Wie groß der Dissens innerhalb des Offenmarktausschusses derzeit ist, zeigte das Abstimmungsverhalten in dieser Sitzung", stellte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank fest. "Während die Fed zuletzt grundsätzlich eine Tendenz hin zu einer geldpolitischen Lockerung signalisierte, lehnten drei Gouverneure exakt dies nun ab."

Für die Börsen war dies eher unbefriedigend. "Der Markt kann mit all diesen Informationen wenig anfangen und preist deshalb ein, dass sich die Fed bis in den Spätsommer 2027 hinein gar nicht bewegt", folgerte Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender des Vermögensverwalters MainSky Asset Management.

Am japanischen Aktienmarkt kam es nach der Feiertagspause zu Verlusten. Der Nikkei 225 schloss 1,1 Prozent tiefer mit 59.284,92 Punkten. Auch südkoreanische Aktien schwächelten. Der rekordhoch ausgefallene Gewinn von Samsung Electronics verblasste dabei etwas hinter der geopolitischen Entwicklung - Südkorea ist ebenso wie Japan auf Ölimporte angewiesen. Samsung hatte dank des anhaltenden KI-Booms seinen höchsten Gewinn seit Unternehmensgründung erzielt.

Auch die chinesischen Börsen gaben nach. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 1,2 Prozent nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen verlor lediglich knapp 0,1 Prozent./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 3.200 auf Tradegate (30. April 2026, 09:01 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um -0,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +33,33 %. Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 747,15 Mrd..



