SANHA GmbH & Co. KG: Starkes erstes Quartal 2026
Trotz unsicheren Umfelds startet das Unternehmen mit kräftigem Umsatzplus, solider Profitabilität und gut gefüllter Pipeline vielversprechend ins Geschäftsjahr 2026.
- Umsatz stieg im Q1 2026 um 10,5 % auf 35,2 Mio. €; Wachstum vor allem durch starkes Industriegeschäft und positive Entwicklung in Osteuropa, Belgien, Frankreich und den USA.
- Rohertrag bei 21,5 Mio. €, Rohertragsmarge sank auf 59,8 % (Vj. 61,2 %) insbesondere wegen stark gestiegener Rohmaterialpreise, vor allem Kupfer.
- EBITDA rund 6,0 Mio. € (Vj. 5,6 Mio. €) mit einer EBITDA-Marge von 17,0 %; EBIT 4,3 Mio. € bei einer EBIT-Marge von 12,2 % (Vj. 13,0 %).
- Wesentliche Erfolgsfaktoren: konsequente Internationalisierungs- und Diversifizierungsstrategie sowie strikte Kostendisziplin; Auftragspipeline aktuell gut gefüllt.
- Marktumfeld unsicher: Belastung durch den Krieg im Nahen Osten und erste Lieferkettenunterbrechungen aus Fernost, zugleich Chancen für rein europäische Fertigung; Baugenehmigungen in Deutschland steigen leicht.
- Ausblick 2026 bestätigt: erwartet wird ein moderates Umsatzwachstum, eine leicht positive EBITDA-Entwicklung und ein aufgrund erhöhter Abschreibungen konstantes EBIT.
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