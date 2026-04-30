ANALYSE-FLASH
UBS hebt Brenntag auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 60 Euro
- UBS hebt Kursziel Brenntag von 42 auf 60 Euro
- Rating von Brenntag erhöht von Sell auf Neutral
- Preissprünge bei Energie und Chemie stärken Gewinn
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, schrieb Nicole Manion am Mittwochabend. Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten des Händlers./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 60,92 auf Tradegate (30. April 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +3,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,88 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -31,75 %/+15,37 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 60 Euro
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Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
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Quelle: Brenntag Insidertrades