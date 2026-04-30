UBS hebt Brenntag auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 60 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 60,92 auf Tradegate (30. April 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +3,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,88 Mrd..

Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -31,75 %/+15,37 % bedeutet.