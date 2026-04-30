🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichtes BIP-Wachstum im I. Quartal 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • BIP real im I. Quartal 2026 um 0,2% gestiegen
    • Industrie Wertschöpfung +0,4% Bauwirtschaft -0,5%
    • Private Konsum +0,8% Bruttoinvestitionen +1,0%
    APA ots news - Leichtes BIP-Wachstum im I. Quartal 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO wurde die österreichische Wirtschaftsleistung im I. Quartal 2026 leicht ausgeweitet: real +0,2% gegenüber dem Vorquartal. In der Industrie stieg die Wertschöpfung moderat, in der Bauwirtschaft ging sie hingegen erneut zurück. In den Dienstleistungsbereichen verlief die Dynamik heterogen. Auf der Nachfrageseite stützte die Konsum- und die Investitionsnachfrage das BIP.

    Gemäß ersten Berechnungen stieg das BIP im I. Quartal 2026 real um 0,2% gegenüber der Vorperiode (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe). Damit zeigte sich nach der Stagnation im IV. Quartal 2025 wieder ein leichter Zuwachs. Im Jahresvergleich bedeutet dies einen Anstieg um 0,6% gegenüber dem I. Quartal 2025. Der Ausbruch des Iran-Kriegs im März 2026 beeinflusste dieses Quartal nur zum Teil.

    Leicht positive Impulse kamen im I. Quartal 2026 von der Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E), wo die Wertschöpfung um 0,4% ausweitet wurde. In der Bauwirtschaft setzte sich hingegen die rückläufige Dynamik fort (-0,5%).

    Die konsumnahen Dienstleistungen entwickelten sich ebenfalls schwach. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie ( ÖNACE 2008, Abschnitte G bis I) ging die Wertschöpfung um 0,4% zurück. Im Verkehrssektor dürfte auch der Iran-Krieg zum Rückgang beigetragen haben, der Handel lieferte hingegen einen positiven Wachstumsbeitrag.

    Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website

    Im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ÖNACE 2008, Abschnitte M und N) blieb die Dynamik verhalten (-0,4%), die übrigen Dienstleistungsbereiche entwickelten sich hingegen positiv.

    Auf der Nachfrageseite stützte die Konsumnachfrage die Konjunktur. Der Konsum der privaten Haushalte (einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck) stieg um 0,8%, die öffentliche Konsumnachfrage legte um 0,4% zu. Auch die Bruttoanlageinvestitionen wurden ausweitet (+1,0%). Die Exporte stagnierten nahezu, während die Importe um 0,9% über dem Vorquartal lagen.

    Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der
    vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO -Website

    Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen
    Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website

    Zwtl.: Wichtige Information

    Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das vergangene Quartal. Sie baut auf der Quartalsrechnung von Statistik Austria auf und umfasst das BIP sowie Komponenten in der Form von saison- und kalenderbereinigten Veränderungsraten gegenüber dem Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe).

    Am 5. Juni 2026 werden von Statistik Austria die Quartalsdaten für das BIP und die Hauptaggregate für das I. Quartal 2026 auf Basis vollständigerer Daten veröffentlicht.

    Rückfragehinweis:
    Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 30. April 2026, zwischen 10 und 12 Uhr, an Mag. Sandra Bilek-Steindl, Tel. (1) 798 26 01 - 244, sandra.bilek-steindl@wifo.ac.at oder Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Tel. (1) 798 26 01 - 245, marcus.scheiblecker@wifo.ac.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0044 2026-04-30/09:00






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news Leichtes BIP-Wachstum im I. Quartal 2026 Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO wurde die österreichische Wirtschaftsleistung im I. Quartal 2026 leicht ausgeweitet: real +0,2% gegenüber dem Vorquartal. In der Industrie stieg die Wertschöpfung moderat, in der Bauwirtschaft ging sie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     