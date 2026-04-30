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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays senkt Ziel für Microsoft auf 545 Dollar - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Microsoft-Kursziel auf 545 USD
    • Einstufung bleibt Overweight trotz Kurszielsenkung
    • Azure moderates Wachstum KI treibt Investitionen
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Ziel für Microsoft auf 545 Dollar - 'Overweight'
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 600 auf 545 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zwischenbericht sowie der Ausblick zeigten, dass der Softwareriese weiter gut aufgestellt sei, um von der anhaltenden Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu profitieren, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag. Die Cloud-Sparte Azure sehe eine moderate Wachstumsbeschleunigung, und die Aussagen zu den Investitionen zeigten eine vernünftige Ausweitung, die von der anhaltenden Kapazitätsknappheit für KI-Anwendungen angetrieben werde./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:35 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 358,7 auf Tradegate (30. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -1,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 599,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,88 %/+87,79 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 545 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 545,00$, was eine Steigerung von +28,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Volatilität und langfristige Bewertung der Microsoft-Aktie. Nutzer diskutieren Spekulationen (u.a. positive Einschätzung Michael Burry) mit möglicher Schwankung ±10% diese Woche, Gewinnmitnahmen vs. Halten als Langfristanlage, erwartete Kursziele 500–600 USD, KI/Copilot-Fundamentaldruck und normale technische Rückschläge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

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