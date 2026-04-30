ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Microsoft auf 545 Dollar - 'Overweight'
- Barclays senkt Microsoft-Kursziel auf 545 USD
- Einstufung bleibt Overweight trotz Kurszielsenkung
- Azure moderates Wachstum KI treibt Investitionen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 600 auf 545 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zwischenbericht sowie der Ausblick zeigten, dass der Softwareriese weiter gut aufgestellt sei, um von der anhaltenden Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu profitieren, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag. Die Cloud-Sparte Azure sehe eine moderate Wachstumsbeschleunigung, und die Aussagen zu den Investitionen zeigten eine vernünftige Ausweitung, die von der anhaltenden Kapazitätsknappheit für KI-Anwendungen angetrieben werde./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:35 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 358,7 auf Tradegate (30. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -1,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 599,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,88 %/+87,79 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 545 US-Dollar
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Moin zusammen,
ich beobachte Microsoft ($MSFT) schon länger und bin der Meinung, dass wir gerade Zeuge der nächsten großen Schwellen-Transformation sind. Während der Markt aktuell wegen der hohen Investitionskosten (CapEx) und der leichten Verlangsamung beim Azure-Wachstum (von 40 % auf ca. 39 %) etwas nervös reagiert, sehe ich genau hier die Einstiegschance.
Warum ich jetzt wieder bullisch werde:
- Vom „Chatbot“ zum „Agenten“: 2024/25 war das Jahr der Experimente mit Copilot. 2026 ist das Jahr der Agentic Enterprise. Mit den neuen „Agent 365“-Strukturen baut Microsoft eine Infrastruktur auf, in der KI-Agenten eigenständig Workflows übernehmen. Das ist kein nettes Feature mehr, sondern das neue Betriebssystem der Arbeitswelt.
- Bewertung vs. Historie: Der Kurs hat seit dem Jahreswechsel Federn gelassen (ca. 17 % unter dem Allzeithoch von Ende 2025). Mit einem PEG-Ratio von unter 0,9 und einer Bewertung, die fast wieder auf dem 5-Jahres-Schnitt liegt, ist Microsoft für mich so „günstig“ wie seit Jahren nicht mehr – wenn man das langfristige Potenzial einreist.
- Cloud-Power bleibt intakt: Ja, das Wachstum ist minimal gelevelt, aber wir reden immer noch von knapp 40 % bei Azure. Sobald die massiven Investitionen in GPU-Kapazitäten voll skalieren, dürfte die Marge wieder anziehen.
- Gaming-Umbruch: Die jüngsten News von der GDC 2026 zeigen, dass Microsoft Windows und Xbox immer enger verzahnt. Auch wenn die Hardware-Zahlen (Konsolen) schwächeln, ist der Content- und Service-Bereich eine Cashflow-Maschine.
Mein Fazit: Der aktuelle Dip ist für mich typisches „Wall Street Rauschen“. Wer langfristig denkt, kauft hier Qualität zu einem fairen Preis ein, bevor die Monetarisierung der KI-Agenten in den Quartalszahlen voll durchschlägt.
Ich glaube, das grundsätzliche Problem der Softwarefirmen ist, dass meist ein Abo-Modell pro Arbeitsplatz pro Jahr abgerechnet wird. Das ist bei Microsoft so, auch bei vielen anderen. Wenn jetzt durch den Einsatz von KI Büroarbeitsplätze wegfallen, dann sinken logischerweise auch die Einnahmen der Softwareanbieter. Grundsätzlich kann Microsoft das auch passieren.
- Productivity & Business Processes: 27,59 %
- Intelligent Cloud: 42,95 %
- More Personal Computing: 19,40 %
Also der Umsatz, der auf die klassische Büro-Software (Productivity & Business Processes) entfällt, beträgt bei Microsoft nur etwas mehr als ein Viertel. Das weitaus größere Geschäft ist Intelligent Cloud, durch die der Einsatz von KI erst überhaupt möglich wird und somit ein klarer Gewinner ist, wenn KI in großem Stil eingeführt wird. Weiterhin wäre es auch möglich, dass Microsoft mehr Geld verlangen kann, wenn die Office-Software mit wirklicher guter KI ausgestattet wird, so dass der Wegfall einiger Arbeitsplätze durch höhere Lizenzeinnahmen pro Arbeitsplatz wieder ausgeglichen wird.
1️⃣ Fundamentale Basis (aktuell grob gerundet)
MSFT real heute:
- Umsatz ≈ 260 Mrd $
- Free Cashflow ≈ 85–95 Mrd $
- Netto-Marge sehr hoch
- KGV ≈ 30
- Kurs ≈ 425 $
👉 wichtig: KI trägt bisher nur kleinen Teil zum Gewinn bei
2️⃣ Bewertung ohne KI-Hype (nur Kerngeschäft)
Fairer Multiple für reife Mega-Caps:
historisch:
- Apple / Microsoft / Oracle → 18–22x FCF
Rechnung:
FCF 90 Mrd × 20 = 1.800 Mrd $ faire Marktkap.
Heute:
≈ 3.600 Mrd $
➡️ Überbewertung ≈ +100 %
Das heißt:
aktueller Kurs enthält extrem viel Zukunftsfantasie
3️⃣ DCF-Light (realistisches Wachstum)
Annahmen konservativ:
- Wachstum 8 % p.a. (Cloud + Office realistisch)
- Diskont 8 %
- Terminal 3 %
Ergebnis:
Fair Value ≈ 2,4–2,7 Billionen $
→ Kursbereich:
≈ 280–320 $
4️⃣ Historische Bewertungslogik (KGV)
Langfristiger Mittelwert Microsoft:
KGV 22–24
EPS ≈ 16 $
16 × 23 = 368 $
📊 Zusammenfassung der 3 Methoden
|Methode
|Fairer Kurs
|FCF-Multiple
|260–300 $
|DCF
|280–320 $
|Historisches KGV
|360–380 $
🎯 Realistischer Fair-Value-Korridor
👉 300–360 $
Das ist der Bereich, wo:
- KI = Bonus
- aber nicht eingepreist als Wundermaschine
🔴 Aktuelle Lage
Heute: 425 $
Überbewertung ggü. Fair Value:
≈ +20–40 %
Das entspricht ziemlich genau einer typischen Tech-Korrekturgröße.
📉 Wahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung)
|Szenario
|Wahrscheinlichkeit
|Merkmal
|Rücksetzer auf 330–360 $
|55 %
|KI-ROI langsamer
|Seitwärts 1–2 Jahre
|25 %
|Gewinne wachsen rein
|Weiterer Run >500 $
|15 %
|KI explodiert schneller
|Starker Crash <250 $
|5 %
|Rezession/Crash
Konfidenz: ~72 %
💡 Praktische Zonen (rein rational)
|Zone
|Bedeutung
|>420 $
|teuer / Storypreis
|360–380 $
|fair
|320–350 $
|attraktiv
|<300 $
|stark unterbewertet
📌 Kurzfazit
„viel Geld rein, ROI unklar, Markt aufgebläht“
→ ökonomisch korrekt
erwartbar:
- Bewertungsnormalisierung
- nicht Systemcrash
Microsoft bleibt:
✅ fundamental stark
❌ kurzfristig zu teuer