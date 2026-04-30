RBC hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 425 Dollar - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,99 % und einem Kurs von 320,6 auf Tradegate (30. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +11,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,86 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von +18,05 %/+41,67 % bedeutet.