Amazon Aktie steigt - 30.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von +2,33 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +1,37 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 230,15€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Amazon über einen Zuwachs von +15,00 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +6,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Amazon auf +16,46 %.

Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,69 % 1 Monat +33,07 % 3 Monate +15,00 % 1 Jahr +40,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

Stand: 30.04.2026, 09:11 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons kommende Quartalszahlen, Kursreaktion und Bewertung aus fundamentaler und technischer Sicht. Thema sind die hohen KI-Investitionen (Capex) und der daraus resultierende niedrigere Free Cash Flow gegenüber Google/Microsoft, AWS-Wachstum, Margen, EPS/Umsatz-Schätzungen sowie Analystenziele. Beachtung finden zudem Infrastruktur-Strategien wie Starlink/Globalstar.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,48 Bil. € wert.

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Amazon hat das erste Quartal 2026 mit starken Zahlen abgeschlossen: Insbesondere die Cloud-Sparte AWS verzeichnete mit einem Umsatzplus von 28 Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar die höchste Wachstumsrate seit 2022. Konzernweit stiegen die Erlöse …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,15 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,88 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -0,86 %. JD.com legt um +0,20 % zu Alibaba Group notiert im Minus, mit -1,07 %.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.