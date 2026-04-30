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    Besonders beachtet!

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    Amazon Aktie steigt - 30.04.2026

    Am 30.04.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um +2,33 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie steigt - 30.04.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 283687856

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Wie hat sich die Amazon-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von +2,33 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +1,37 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 230,15. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Amazon über einen Zuwachs von +15,00 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +6,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Amazon auf +16,46 %.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,69 %
    1 Monat +33,07 %
    3 Monate +15,00 %
    1 Jahr +40,31 %
    Stand: 30.04.2026, 09:11 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons kommende Quartalszahlen, Kursreaktion und Bewertung aus fundamentaler und technischer Sicht. Thema sind die hohen KI-Investitionen (Capex) und der daraus resultierende niedrigere Free Cash Flow gegenüber Google/Microsoft, AWS-Wachstum, Margen, EPS/Umsatz-Schätzungen sowie Analystenziele. Beachtung finden zudem Infrastruktur-Strategien wie Starlink/Globalstar.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

    Zur Amazon Diskussion

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,48 Bil. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,15 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,88 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -0,86 %. JD.com legt um +0,20 % zu Alibaba Group notiert im Minus, mit -1,07 %.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

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    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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