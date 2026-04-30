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    Hi-View nimmt Handel am amerikanischen OTCQB-Markt unter dem Kürzel „GXLDF“ auf

    Hi-View nimmt Handel am amerikanischen OTCQB-Markt unter dem Kürzel „GXLDF“ auf
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    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 30. APRIL 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) gibt bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens nun am OTCQB Venture Market („OTCQB“) unter dem Kürzel „GXLDF“ gehandelt werden. Mit dem OTCQB-Listing soll die Sichtbarkeit des Unternehmens bei US-Anlegern und der Handelszugang verbessert werden.

     

    R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View Resources, sagt dazu: „Ich freue mich sehr, dass Hi-View nun in den Vereinigten Staaten notiert ist. Nach der Teilnahme an mehreren Konferenzen wurde mir klar, dass wir dem amerikanischen Anlegerpublikum unser Portfolio in der Region Toodoggone vorstellen sollten. Ich möchte mich auch beim Team von OTC Markets für die Unterstützung und den reibungslosen Ablauf des Notierungsprozesses bedanken.“

     

    Der OTCQB ist eine von OTC Markets betriebene US-Handelsplattform für Unternehmen in der Früh- und Wachstumsphase, die ihren Offenlegungspflichten nachkommen und die geltenden Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine Notierung am OTCQB die Sichtbarkeit von Hi-View bei US-Investoren erhöhen und US-amerikanischen Anlegern über US-Brokerplattformen einen verbesserten Zugang zu den Stammaktien des Unternehmens ermöglichen könnte.

     

    Das Unternehmen hat bei der Depository Trust Company („DTC“) die Zulassung für das elektronische Clearing und die Abwicklung der Stammaktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten erhalten.

     

    Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel „GXLD“ gehandelt.

     

    Die Notierung an der OTCQB soll Hi-Views Präsenz bei US-Investoren erhöhen, die Handelszugänglichkeit und Liquidität verbessern und die Bemühungen des Unternehmens unterstützen, zu Beginn der Explorationssaison eine breitere internationale Aktionärsbasis aufzubauen.

     

    Über Hi-View Resources Inc.

     

    Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis – alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Assets im Portfolio gehören die Konzessionsgebiete Nub und Saunders, während die Northern Claims und Harmon Peak weiterhin Gegenstand von Optionsvereinbarungen sind. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

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