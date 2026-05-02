BESSER als COCA-COLA: US-Aktien-Geheimtipp brachte +15 Mio. % Rendite seit 1925!

Damit schneidet Eaton besser ab als Coca-Cola. Denn die Coca-Cola-Aktie erzielte im selben Zeitraum "nur" eine Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 12.372.265,06 Prozent. Aus einem US-Dollar wären somit lediglich 123.724 US-Dollar geworden.

Wer am 31.Dezember 1925 1 US-Dollar in Aktien des Energiemanagement-Unternehmen Eaton investiert hätte, die Anteile bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent wieder angelegt hätte, dessen Investment wäre am Ende theoretisch auf einen Wert von 151.173 US-Dollar gekommen. Das entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 15.117.167,57 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der US-Finanzprofessor Hendrik Bessembinder hat die kumulierte Buy-and-Hold-Rendite von 29.078 US-Aktien analysiert. Grundlage seiner Untersuchung war die umfangreiche Datenbank des Center for Research in Security Prices (CRSP) an der University of Chicago, eine der führenden Quellen für historische Kurs-, Rendite- und Marktdaten von US-Wertpapieren.

Für seine Rangliste berechnete Bessembinder den Wert einer fiktiven Investition von einem US-Dollar, die ein Anleger am 31. Dezember 1925 jeweils in eine Aktie getätigt hätte. Für Unternehmen, die den Börsengang zu einem späterem Zeitpunkt vollzogen oder für die erst zu einem späteren Datum Kursdaten vorlagen, begann die Berechnung entsprechend zu diesem Zeitpunkt. Die Annahme war, dass die Aktien bis zum 31. Dezember 2023 gehalten wurden und alle Dividenden kontinuierlich reinvestiert wurden. Mit dieser Methodik wird die gesamte Buy-and-Hold-Rendite einschließlich der reinvestierten Ausschüttungen erfasst.

Eaton wurde 1911 in Cleveland, Ohio, als Hersteller von Automobilteilen gegründet. Im Laufe der Jahre erweiterte das Unternehmen sein Portfolio und wuchs durch strategische Übernahmen, darunter die Akquisition von Unternehmen aus den Bereichen Elektrotechnik und Hydraulik. Heute ist Eaton ein globaler Anbieter von Energiemanagementlösungen, der sich auf die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Energieverteilung, -management und -speicherung spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bekannt für seine nachhaltigen Lösungen, die darauf abzielen, die Energieeffizienz zu steigern und den globalen Energieverbrauch zu optimieren. Eaton ist in mehr als 175 Ländern tätig und zählt zu den führenden Unternehmen der elektrischen und mechanischen Industrie.

Übrigens landete Altria mit 265,5 Millionen Prozent Rendite auf Platz eins von Bessembinders Studie, gefolgt von Vulcan Materials mit 39,3 Millionen Prozent , Kansas City Southern mit 36,2 Millionen Prozent , General Dynamics mit 22 Millionen Prozent und Boeing mit 21,2 Millionen Prozent.

Wie immer gilt aber: Historische Renditen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Erträge zu. Die Märkte verändern sich laufend, und zahlreiche Faktoren können die weitere Wertentwicklung beeinflussen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



