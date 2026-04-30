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    VW-Rivale und Opel-Mutter Stellantis kehrt in Gewinnzone zurück - Aktie fällt

    Für Sie zusammengefasst
    • Stellantis meldet schmalen Gewinn von 377 Mio Euro
    • Aktienkurs fiel kurz nach Handel um fast 8 Prozent
    • Filosa fokussiert Kapital auf Jeep Ram Peugeot Fiat
    VW-Rivale und Opel-Mutter Stellantis kehrt in Gewinnzone zurück - Aktie fällt
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis hat nach den jüngst hohen Verlusten im ersten Quartal wieder einen schmalen Gewinn eingefahren. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit französischen, italienischen und amerikanischen Wurzeln 377 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte ein Verlust in ähnlicher Größenordnung zu Buche gestanden. Der Umsatz zog in den drei Monaten bis März im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 38,1 Milliarden Euro an, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern verdreifachte sich nahezu auf 960 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag bei 2,5 Prozent.

    An der Börse kamen die Nachrichten dennoch schlecht an. Der Aktienkurs knickte kurz nach dem Handelsstart in einem schwachen Gesamtmarkt um fast 8 Prozent ein. Die Kursverluste 2026 summieren sich damit auf mehr als ein Drittel.

    Stellantis - unter anderem mit den Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep und Ram - hat ein regelrechtes Horrorjahr hinter sich. Zu den hausgemachten Problemen von zu hoher Produktion und sinkenden Verkaufspreisen vor allem im einst gewinnträchtigen US-Markt kam noch die von US-Präsident Donald Trump beendete Elektroautoförderung hinzu, weswegen die Nachfrage einbrach und ein radikales Umsteuern mit riesigen Abschreibungen nötig wurde. So verbuchte Stellantis vergangenes Jahr einen Verlust von 22,3 Milliarden Euro.

    Der neue Chef Antonio Filosa muss den Konzern nun stabilisieren und wieder in ruhiges Fahrwasser führen. Er sei zuversichtlich, dass die für dieses Jahr geplanten zehn neuen Modelle weiter Schwung verleihen, sagte er laut Mitteilung. Die Jahresprognose bestätigte der Manager. Der Umsatz soll um einen mittleren einstellen Prozentsatz zulegen, die bereinigte operative Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich landen. Auch im Tagesgeschäft hatte Stellantis im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben.

    Am 21. Mai stellt Filosa auf einem Kapitalmarkttag seine neue Strategie vor. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge will er die Investitionen des Konzerns auf wenige Kernmarken fokussieren - auf die Marken Jeep und Ram mit ihren Geländewagen, Pickups und SUVs für den amerikanischen Markt sowie auf die angestammten europäischen Marken Peugeot und Fiat. Beobachter sind gespannt, welche Rolle im Konzerngefüge dann noch Marken wie etwa Opel spielen werden./men/mis/jha/

    Stellantis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,09 % und einem Kurs von 5,981 auf Tradegate (30. April 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -17,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 17,94 Mrd..

    Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1111EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,80 %/+45,80 % bedeutet.




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