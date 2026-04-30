Uranium One Mining Corp. meldet eine nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1.500.000 $

Vancouver, BC – 30. April 2026 / IRW-Press / Uranium One Mining Corp. („Uranium One“ oder das „Unternehmen“) (UUU: CSE | UUUFF: OTCID | SL51: Frankfurt) freut sich, bekannt zu geben, dass es die Absicht hat, eine nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.500.000 CAD durchzuführen, die aus einer beliebigen Kombination von Nicht-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „NFT-Einheit“) und Flow-Through-Einheiten (jeweils eine „FT-Einheit“) besteht.

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich aus bis zu 2.500.000 NFT-Einheiten zu einem Preis von 0,30 CAD pro NFT-Einheit und bis zu 2.500.000 FT-Einheiten zu einem Preis von 0,30 CAD pro FT-Einheit bestehen.

Jede NFT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem übertragbaren Warrant zum Kauf einer Stammaktie (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von zwölf (12) Monaten ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,50 CAD pro Aktie.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) gilt (eine „FT-Aktie“), sowie einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von zwölf (12) Monaten ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,50 CAD pro Aktie.

Wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an fünf (5) aufeinander folgenden Handelstagen bei mindestens 0,75 CAD pro Aktie liegt, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants vorziehen, indem es eine Pressemitteilung oder eine andere zulässige Mitteilung an die Inhaber herausgibt. In diesem Falle verfallen die Warrants dreißig (30) Tage nach dem Datum einer solchen Mitteilung.

Die Warrants enthalten eine Bestimmung, die die Ausübung einschränkt, sofern diese Ausübung dazu führen würde, dass der Inhaber zusammen mit Personen, die gemeinsam oder in Absprache mit ihm handeln, unmittelbar nach der Ausübung 10 % oder mehr der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens halten würde.