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    Umsatzsprung bei Dove-Firma

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    3,8 % Umsatzwachstum bei Unilever – doch wird dieser Deal jetzt gefährlich?

    Unilever übertrifft die Umsatzprognosen, doch der McCormick-Deal könnte den Kurs belasten.

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    Umsatzsprung bei Dove-Firma - 3,8 % Umsatzwachstum bei Unilever – doch wird dieser Deal jetzt gefährlich?
    Foto: Daniel Reinhardt/dpa

    Unilever verzeichnete im ersten Quartal einen Anstieg des organischen Umsatzes, da das Unternehmen seine bisher größte Portfolio-Umstrukturierung durchführt. Der Umsatz stieg im Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent und übertraf damit die vom Unternehmen zusammengetragenen Analystenschätzungen von 3,6 Prozent Wachstum. Dies wurde vor allem von starken Volumina und der Nachfrage nach "Power Brands" wie Dove, Vaseline, Axe und Dermalogica getragen.

    Der Gigant schloss vor etwa einem Monat einen Vertrag mit dem Gewürzhersteller McCormick ab, um die Lebensmittelgeschäfte zusammenzulegen und ein neues Unternehmen mit einem Wert von rund 65 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden zu gründen. Die Transaktion ist noch nicht abgeschlossen; sie soll voraussichtlich bis Mitte 2027 finalisiert werden, vorbehaltlich behördlicher und Aktionärs‑Zustimmungen.

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    Der Quartalsumsatz sank auf 12,6 Milliarden Euro (14,71 Milliarden US-Dollar), ein Rückgang von 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was weitgehend den Erwartungen der Analysten entsprach. Unilever gab an, dass das Unternehmen mit einem organischen Umsatzwachstum am unteren Ende seiner mehrjährigen Prognose von 4 bis 6 Prozent rechnet. 

    Im US-Geschäft verzeichnete Unilever ein Wachstum von 3,8 Prozent mit einem Mengenwachstum von 2,9 Prozent. Zudem gab das Unternehmen ein starkes Wachstum in Indien und eine gute Erholung in Lateinamerika an. Trotz der übertroffenen Erwartungen steht die Unilever‑Aktie unter Druck: Der geplante Deal mit McCormick, vor allem seine Struktur und die Auswirkungen auf den Konzernfokus, belastet den Kurs. Analysten zeigen sich gespalten über den Wert und die Logik des Deals.

    Die Aktie ist am Donnerstag (10 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,14 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 48,97 Euro. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten liegt derzeit rund 15-27 Prozent über dem aktuellen Kurs.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 49,11EUR auf Tradegate (30. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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