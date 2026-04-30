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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform' - Ziel 99 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Kursziel 99 Euro für BNP Paribas
    • Quartalsergebnis zunächst besser als erwartet
    • Anke Reingen berichtet nach dem Quartalsbericht
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform' - Ziel 99 Euro
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick seien die Resultate besser als erwartet, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der französischen Großbank. Auf vergleichbarer Basis seien sie allerdings erwartungsgemäß./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:05 / EDT

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    ISIN:FR0000131104WKN:887771
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,64 % und einem Kurs von 86,89 auf Tradegate (30. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 95,65 Mrd..

    BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 11,180 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 127,00EUR was eine Bandbreite von +9,89 %/+46,91 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 99 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 99,00, was eine Steigerung von +9,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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