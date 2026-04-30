ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für DWS auf 59 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays hebt Kursziel DWS von 58 auf 59 Euro
- Barclays belässt Einstufung auf Equal Weight
- DWS überraschte durch erfolgsabhängige Gebühren
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe im ersten Quartal dank der erfolgsabhängigen Sondergebühren sowie der Kostendisziplin positiv überrascht, schrieb Michael Sanderson am Mittwochabend. Er erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) - für 2026 um rund 7 Prozent und für die beiden Folgejahre um 2 bis 3 Prozent./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 58,00 auf Tradegate (30. April 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,40 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 11,63 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von -12,30 %/+16,94 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 59 Euro
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Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007
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Wenn DWS mehr KI einsetzt für die Verwaltung der ETf,s dann zündet hirr nochmal so richtig der Turbo , weniger Personal, steigende Gewinne und streigende Dividenden . Kurs bald wieder über 60 Euro
nun ja, der Kurs ist auf All-Time-High . Umsatz und Gewinne sprudeln, läuft ,würd ich sagen. Wenn es so weitergeht, können die auch gern ne Sonderdividende in 2026 ausschütten. Wohin sonst mit den Erträgen, wenn man nicht zukauft. Muttern Deutsche BK. wird´s auch freuen