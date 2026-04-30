Barclays hebt Ziel für DWS auf 59 Euro - 'Equal Weight'

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+100 % und mehr möglich

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 58,00 auf Tradegate (30. April 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um -0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,40 %.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 11,63 Mrd..

DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von -12,30 %/+16,94 % bedeutet.