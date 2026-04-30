AIXTRON Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 30.04.2026

Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 47,92€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,60 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,39 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,78 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AIXTRON Aktie. Nach einem Plus von +2,78 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 47,92€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AIXTRON investiert war, konnte einen Gewinn von +127,02 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -4,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,87 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AIXTRON eine positive Entwicklung von +157,15 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,83 % geändert.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,72 % 1 Monat +32,87 % 3 Monate +127,02 % 1 Jahr +289,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 30.04.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Aixtron: Ein vorbörslicher US‑Impulse (u.a. Seagate beat & raise) wird als Auslöser für den Anstieg genannt; Diskussion dreht sich um mögliche Fortsetzung vs. technische Korrektur nach Verdopplung in 2 Monaten. Einige sehen die Aktie als zu teuer und halten Shorts mit Zielen um €40/35, andere nehmen Gewinne mit oder bleiben long.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,20 Mrd.EUR € wert.

Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron blickt auch längerfristig optimistisch auf den Rückenwind durch den weltweiten Ausbau der KI-Kapazitäten. Bereits Mitte April hatte das Unternehmen wegen einer starken Nachfrage nach Anlagen für die …

AIXTRON startet dynamisch ins Jahr 2026: kräftiger Auftragsschub, solide Margen, starker Cashflow und neue Wachstumspläne – trotz rückläufiger Umsätze im Quartal.

AIXTRON enters 2026 with surging optoelectronics demand, a stronger outlook, and bold expansion plans, despite lower Q1 revenues and earnings.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,34 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -8,03 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.