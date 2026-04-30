BERENBERG stuft SYMRISE AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 81,20 auf 82,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als gedacht, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagnachmittag. Der Aromenhersteller dürfte der Konkurrenz beim Wachstum aber auch 2026 hinterherhinken./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 73,90EUR auf Tradegate (30. April 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82,60

Kursziel alt: 81,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,60 € , was eine Steigerung von +11,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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