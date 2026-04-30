BERENBERG stuft SYMRISE AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 81,20 auf 82,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als gedacht, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagnachmittag. Der Aromenhersteller dürfte der Konkurrenz beim Wachstum aber auch 2026 hinterherhinken./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 73,90EUR auf Tradegate (30. April 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 82,60
Kursziel alt: 81,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
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