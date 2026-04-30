BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross attestierte dem Essenslieferdienst am Donnerstagmorgen ein solides erstes Quartal. Bezüglich des Ausblicks gehe das Unternehmen jetzt davon aus, dass sich das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr dem oberen Ende der Zielspanne nähere. Dies wertet der Experte leicht positiv./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,64 % und einem Kurs von 20,08EUR auf Tradegate (30. April 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,10

Kursziel alt: 35,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,10 € , was eine Steigerung von +75,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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