BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Ross attestierte dem Essenslieferdienst am Donnerstagmorgen ein solides erstes Quartal. Bezüglich des Ausblicks gehe das Unternehmen jetzt davon aus, dass sich das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr dem oberen Ende der Zielspanne nähere. Dies wertet der Experte leicht positiv./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,64 % und einem Kurs von 20,08EUR auf Tradegate (30. April 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,10
Kursziel alt: 35,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35,10
Kursziel alt: 35,10
Währung: EUR
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