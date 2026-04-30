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    Aktie geht steil

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    Puma: Jetzt kriegt die Raubkatze wieder Zähne!

    Der drittgrößte Sportartikelhersteller weltweit, Puma, kriegt wieder Biss! Zwar werden Verluste geschrieben, aber es gibt einige hoffnungsvolle Zeichen!

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie geht steil - Puma: Jetzt kriegt die Raubkatze wieder Zähne!
    Foto: wallstreetOnline/KI

    Wird aus dem Stubentiger wieder eine Raubkatze? Die stark in der Vergangenheit abverkauften Aktien von Puma erleben einen Aufschwung: Ist das endlich der Turnaround?

    Grund der Aufwärtsbewegung: Puma hat besser als erwartete Zahlen geliefert!

    Der Sportartikelhersteller meldete am Donnerstag einen operativen Gewinn im ersten Quartal, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Bedingt ist dieser Zuwachs durch den Abverkauf von Lagerbeständen sowie niedrigere Betriebskosten.

    "Es ist uns gelungen, unsere Lagerbestände schneller als geplant zu reduzieren, unser Produktportfolio zu straffen und betriebliche Ineffizienzen zu beseitigen", sagte CEO Arthur Hoeld in einer Erklärung.

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    Der Abbau der Bestände entwickelt sich besser als geplant und Puma erwartet eine Normalisierung der Vorräte bis Ende 2026.

    Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg damit um 19,6 Prozent auf 51,9 Millionen Euro, verglichen mit Analystenschätzungen von 43 Millionen Euro.

    PUMA

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    ISIN:DE0006969603WKN:696960
    PUMA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das Unternehmen verdient mehr, weil alte Rückstellungen Gewinn freisetzen, der Transport günstiger ist, und mehr Produkte direkt verkauft werden ohne Zwischenhändler. Das hat zu einer höheren Bruttogewinnmarge geführt.

    Der währungsbereinigte Umsatz erreichte 1,86 Milliarden Euro, ein Rückgang um 1 Prozent, aber über der von Analysten prognostizierten Summe von 1,82 Milliarden Euro.

    Die Ergebnisse sind ein erstes Zeichen für Fortschritte für Hoeld, der im Juli letzten Jahres das Ruder übernommen hat. Puma gab außerdem bekannt, dass der ehemalige Hugo-Boss-CEO und Douglas-CFO Mark Langer mit Wirkung zum Freitag zum Finanzvorstand ernannt wurde.

    Unter Hoeld erlebt Puma eine Trendwende, nachdem die schwache Nachfrage nach Sportbekleidung und Speedcat-Sneakers sowie die branchenweiten Auswirkungen der US-Zölle auf Importe das Geschäft belastet hatten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 25,49EUR auf Tradegate (30. April 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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