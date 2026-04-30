BARCLAYS stuft MICHELIN auf 'Equal Weight'



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Erwann Dagorne

Analysiertes Unternehmen: MICHELIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Michelin nach Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Reifenhersteller habe die Erwartungen erfüllt und trotz des zunehmend schwierigen Umfelds die Jahresziele bestätigt, schrieb Erwann Dagorne am Mittwochabend. Er sieht aber weiter Risiken für die Markterwartungen an das laufende und kommende Jahr sowie die Gefahr einer Senkung der diesjährigen Cashflow-Prognose./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.