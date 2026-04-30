DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 11 auf 14,50 Euro angehoben und das Votum von "Hold" auf "Buy" erhöht. Die Aktien des Stahl- und Industriekonzerns hätten zuletzt einen deutlichen Rückschlag erlebt, schrieb Bastian Synagowitz in seiner am Donnerstag veröffentlichten Kaufempfehlung. Verantwortlich sei der geopolitische Gegenwind, aber auch Sorgen um ein Scheitern des Stahl-Deals mit Jindal. All dies habe inzwischen für eine gute Einstiegschance gesorgt. Die Anleger müssten aber bereit sein, mit Schwankungen zu leben. Im Idealfall winke dafür sogar mehr als Verdopplungspotenzial./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 9,862EUR auf Tradegate (30. April 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,5

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,50 € , was eine Steigerung von +47,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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