Infineon-Bonus-Zertifikat mit 25%-Chance und 41% Sicherheitspuffer

Auch nach dem beachtlichen Kursanstieg der Infineon-Aktie bekräftigte die Mehrheit der Experten ihre positive Einstellung für den führenden Halbleiterkonzern bei Chips für die Autobranche.

Anlage-Idee: Wer auch nach dem starken Kursanstieg der jüngsten Vergangenheit eine Investition in die Infineon-Aktie ins Auge fasst und auch im Falle einer ausgeprägten Kurskorrektur der Aktie hohe Renditen erzielen möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap mit besonders hohem Sicherheitspuffer in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Infineon-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 33 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. Juni 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 70 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE000HM56D80), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 70 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 18. Juni 2027, aktivierte Barriere liegt bei 33 Euro. Beim Infineon-Aktienkurs von 55,50 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 56,14 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 56,14 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Juni 2027 einen Bruttoertrag von 24,69 Prozent (gleich 21 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 40,54 Prozent auf 33 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 33 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 56,14 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.