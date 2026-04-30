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    HÖRMANN Industries: Jahresabschluss 2025 & Hörmann Finance Anleihe 7,00 % bis 07/28

    Trotz gemischter Entwicklungen in den Sparten zeigt der Konzern 2025 verbesserte Kennzahlen, stärkt seine Profitabilität und blickt mit solider Basis zuversichtlich auf 2026.

    HÖRMANN Industries: Jahresabschluss 2025 & Hörmann Finance Anleihe 7,00 % bis 07/28
    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
    • Konzernkennzahlen 2025: Umsatz 697,4 Mio. €, EBIT 30,4 Mio. € (EBIT‑Marge 4,2 %), EBITDA 50,0 Mio. €, Konzernjahresüberschuss 13,4 Mio. €, operativer Cashflow 39,9 Mio. €
    • Treiber der Ergebnisverbesserung: Effizienzsteigerungen, Portfolio‑ und Produktmix‑Optimierung sowie Produktpreisanpassungen
    • Automotive: Umsatz gesunken auf 326,1 Mio. €, aber Turnaround erreicht mit EBIT 5,0 Mio.; bereits 16 Mio. € investiert, weitere 30 Mio. € geplant; 2026‑Prognose: Umsatz 335–350 Mio., EBIT ≈ 7 Mio. €
    • Communication: starker Bereich mit Umsatz 263,3 Mio. € und EBIT 35,3 Mio.; 2026‑Prognose: Umsatz 250–270 Mio., EBIT 28–30 Mio. €
    • Intralogistics: Umsatz 73,8 Mio. €, EBIT -5,9 Mio. € (bereinigt -1,3 Mio.) nach Portfolioanpassungen und Verkäufen verlustbehafteter Einheiten; Fokus auf Neuprodukt „SECTRO“ und mittelfristige Re‑Positionierung; 2026: Umsatz auf Vorjahresniveau, ausgeglichenes Ergebnis erwartet
    • Solide Bilanz und Ausblick: Eigenkapital 146,7 Mio. € (Quote 36,5 %), Nettofinanzmittel 82,3 Mio. €; Konzernprognose 2026: Auftragseingang 750–800 Mio., Umsatz 700–760 Mio., EBIT auf Vorjahresniveau (~30,4 Mio. €)

    Der Kurs von Hörmann Finance Unternehmensanleihe 7,00 % bis 07/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Hörmann Finance Unternehmensanleihe 7,00 % bis 07/28

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