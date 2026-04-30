Maternus-Kliniken setzt 2026 auf Wachstum trotz 2025-Einmaleffekten
Nach einem durchwachsenen Jahr 2025 mit verfehlten Umsatzzielen richtet die Maternus-Kliniken AG den Blick auf 2026: Effizienz, Standortfokus und Fachkräfte sollen die Wende bringen.
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- Im Geschäftsjahr 2025 steigerte die Maternus-Kliniken AG ihre Umsatzerlöse auf 118,0 Mio. €, blieb jedoch hinter dem Ziel von 131,2 Mio. € zurück, hauptsächlich aufgrund unzureichender Auslastung in beiden Segmenten.
- Die Auslastung im Konzern stieg auf 82,1 %, im Segment Seniorenpflege auf 84,9 %, im Rehabilitationssegment blieb sie bei 73,2 %.
- Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) sank 2025 auf 3,9 Mio. € (Vorjahr: 10,3 Mio. €), das Konzernergebnis nach Steuern lag bei -13,9 Mio. €.
- Für 2026 plant die Maternus-Kliniken AG ein leichtes Umsatzwachstum auf ca. 118,8 Mio. € und eine Verbesserung des EBITDA auf rund 10,4 Mio. €, hauptsächlich durch Standortschließungen und Kosteneinsparungen.
- Im Jahr 2026 sollen mehrere defizitäre Standorte geschlossen werden, was eine Liquiditätsverbesserung von ca. 4 Mio. € pro Jahr zur Folge haben wird, vollumfänglich ab 2027.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf die Reduktion des Fremdpersonaleinsatzes, Verbesserung der Auslastung und Gewinnung weiterer Fachkräfte, um die Ergebnislage zu verbessern.
Der Kurs von Maternus-Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,22 % im
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