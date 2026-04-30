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    René Wolfram

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    Quo vadis DAX? Rallye oder Crash voraus?

    Indikator, der Long- und Short-Einstiege oft nahezu perfekt trifft

    Die allermeisten technischen Indikatoren funktionieren nachweislich nicht. Überprüfen Sie es gerne selbst, indem Sie die Signale von zum Beispiel der Stochastic oder dem MACD historisch überprüfen. Dies können Sie mittels eines Backtests tun. Sie werden feststellen: dort ist kein Gewinnvorteil zu finden. Das Problem bei den gängigen Indikatoren ist schlicht, dass sie eine vordefinierte Perioden-Anzahl nehmen, die Bewegungsamplitude dieses Zeitraums normieren, und darauf basierend die potenziellen Wendesignale berechnen. Doch Märkte entwickeln sich in Wellen, bei denen sich Volatilität zusammenzieht, ausdehnt, wieder zusammenzieht, ausdehnt...

     

    RW PREDATOR

    Die meisten Indikatoren zeigen uns also nichts an, was wir nicht aus dem blanken Chart heraus auch ablesen könnten. Darum haben wir von RealMoneyTrader.com eigene Tools entwickelt und setzen nur jene ein, die uns etwas anzeigen, das wir nicht ohnehin aus dem Chart direkt ersehen könnten. Unser Indikator misst nicht die Höhe oder das Momentum der jüngsten Bewegungen, sondern filtert die Struktur, mit der sich der Markt bewegt heraus. Da diese in den Extrembereichen, ungeachtet dessen, ob der Markt zuletzt 5, 10, 50% gestiegen oder 2, 7, 11 oder 25% gefallen ist, stets sehr ähnlich sind. 

    So generierte der RW PREDATOR beispielsweise 2025 vor dem Frühjahres-Crash (Trump, Zolltafeln) ein nahezu perfektes Shortsignal (siehe Chart), traf aber auch beim Tief des Crashs ausgezeichnet und generierte danach im September und November Long-Signale. Die Erholung ab Februar 2026 fiel moderat aus, was angesichts von festgelegten Teilausstiegen und dem Trade-Management trotzdem profitabel gehandelt werden konnte. Ende März gab es ein Zukaufsignal, bei dem wir über den zeitbasierten Exit ausstiegen. 

    Was kommt jetzt?

    Natürlich ist die alles entscheidende Frage, was der Markt als nächstes mit hoher Wahrscheinlichkeit macht. Und hier sehen wir, dass der RW PREDATOR noch neutral ist, aber sich auf ein Long-Einstiegssignal zu bewegt. Doch hier sprechen wir lediglich von der Tagesebene (1 Kerze = 1 Tag). Um das Gesamtbild besser einordnen zu können, wollen wir nun auch den Wochen-Chart begutachten. Und hier zeigt sich, dass wir jüngst bei 24.900 Zählern ein Shortsignal bekommen haben. Und dabei handelt es sich nicht um irgendein Shortsignal. Diese Signale treten extrem selten auf (etwa 1x pro Dekade) und bringen  zuverlässig große Korrekturen und Bärenmmärkte. Das letzte Signal dieser Art wurde 2015 generiert, traf präzise das Hoch, worauf eine lang gezogene und stark ausgeprägte Abwärtsbewegung folgte. 

     

    Die letzten beiden Bärenmärkte wurden mit diesem Signal exakt angezeigt! Wie der nachfolgende Ausschnitt illustriert, gab es 2007 vor dem Crash nahezu perfekt am Hoch ein Shortsignal und auch 2015 vor dem Kursrutsch. 2015 sanken die Notierungen von 12.300 auf unter 9000 Punkte ab. 2007/2008 fand mehr als eine Halbierung (über 50% abwärts) statt. 

    Fazit: Führen wir Daily und Weekly zusammen, so ist die Maxime laut unserem RW PREDATOR: Erholungen Shorten und Long-Signale im Tages-Chart allenfalls zum vorübergehenden Reduzieren etwaiger Shorts in Form von Teilausstiegen zu nutzen. Übrigens arbeiten wir in unserem Feierabend-Trading auch regelmäßig mit dem RW PREDATOR als Signalgeber und setzen diese Signale live um.  

    FEIERABEND-TRADING Live

    Seit dem 2.2.2026 bieten wir börsentäglich ab 18 Uhr unser FEIERABEND-TRADING an. Hier besprechen wir die Handelstage, schauen uns Statistiken an und leiten daraus konkrete Trades her, die zum Beispiel mit Morgan Stanley Produkten konkret umgesetzt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte nutzen Sie diesen Link zur Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/7563367217616552537

     

    Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader

    In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/

     

     

     

     

     

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    René Wolfram, 1977 nahe der Finanzmetropole Frankfurt geboren, kam während seines BWL-Studiums im Jahr 1997 erstmals mit dem Börsenhandel in Berührung. Nach den ersten Schritten im Bereich Aktienhandel verlagerte sich sein Haupt-Aktionsfeld in den Bereich Derivate und Futures, die er mit einem Multimarket-Ansatz auf fundamental-systematischer Basis handelt. Inspiriert von seinem Vorbild, der Trading-Legende Larry Williams, nahm er an der offiziellen Weltmeisterschaft im Echtgeld-Trading, dem Robbins Trading Worldcup Championship teil, und belegte als erster Deutscher 2013 den dritten Platz. Neben seinem täglichen Livetrading bildete er bereits über 3.500 Trader aus, hielt Vorträge in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien und den USA. Auf seinem Portal www.realmoneytrader.com und auf seinem Youtube-Kanal stellt er regelmäßig Informationen und kostenlose Schulungen bereit. Seine Methoden beinhalten sowohl Daytrading, als auch Swingtrading-Strategien auf Rohstoffe, Indizes, Währungen und Anleihen.
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    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
    Verfasst von realmoneytrader
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    René Wolfram Quo vadis DAX? Rallye oder Crash voraus? Angesichts eines weit fortgeschrittenen Bullenmarktes und zahlreicher geopolitischer Konflikte gehen immer mehr Marktteilnehmer und Beobachter davon aus, dass der Aktienmarkt in einen neuerlichen Crash hinein rutscht. Dazu passend wurde jüngst bekannt, dass Investoren-Legende Warren Buffett und der "Entdecker" der Häusermarktblase 2008, Michael Burry, Longs verkauften und im Falle von Burry gar auf einen Crash setzen. Wir malen keine Fantasie-Szenarien aus, sondern schauen uns unser Timing-Instrument für den DAX Future an: RW Predator!
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