Alphabet, Amazon, Meta und Volkswagen - Die Analystenstimmen des Tages

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan hob am Donnerstag seine Schätzungen angesichts des Quartalsberichts und der Kommentare des Managements an. Der Internetriese setze auf Investitionen, um seine Führungsrolle zu untermauern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Barclays hebt das Kursziel für Amazon an

+3,51 % +8,03 % +34,74 % +16,44 % +42,08 % +148,05 % +57,10 % +695,83 % +337.291,30 % ISIN:US0231351067WKN:906866 Intraday

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Max Verkauf Amazon direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon nach Quartalszahlen von 300 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Onlinehandels- und Technologieriese habe mit dem Umsatz und mehr noch mit dem operativen Ergebnis die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Ross Sandler am Donnerstag. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal überrasche positiv. Sandler betonte, dass Amazon in den kommenden Jahren seine KI-Kapazitäten stärker ausbauen werde als jedes andere Unternehmen. Die anstehende Welle sogenannter KI-Agenten nehme Form an, und an Amazons Cloud-Sparte AWS führe hier kein Weg vorbei. Diese sollte dadurch stabilere Margen erreichen, was die Sorgen um die Investitionen lindern dürfte.



RBC stuft Meta auf "Outperform"

-8,19 % -9,89 % +15,84 % -12,18 % +10,72 % +141,95 % +98,73 % +417,30 % +1.644,28 % ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX Intraday

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Max Verkauf Meta Platforms (A) direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die kanadische Bank RBC hat Meta nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Social-Media- und Technologiekonzern habe mit dem Ausblick die Erwartungen verfehlt, was zu einer nachbörslich negativen Kursreaktion geführt habe, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Bereits in seiner ersten Reaktion hatte er auf die mit höheren Kosten begründete Anhebung der geplanten Investitionen verwiesen, aber auch betont, dass Meta dank überraschend hoher Umsätze und weiterer Kostenmaßnahmen auch mit den operativen Ergebnismargen (Ebit) und dem Ergebnis je Aktie positiv überrascht habe.



Goldman Sachs stuft Volkswagen auf "Neutral"

+0,51 % -5,42 % -3,44 % -14,53 % -12,33 % -41,92 % -66,56 % -36,37 % +990,66 % ISIN:DE0007664005WKN:766400 Intraday

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Max Verkauf Volkswagen direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Christian Frenes am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. Schuld seien die Markengruppe Progressive, das Lkw-Geschäft und Sonderbelastungen. Der Cashflow habe aber wegen Steuereffekten höher gelegen als gedacht.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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