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    Unilever wächst stärker als erwartet - Negative Währungseffekte belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Organisches Umsatzwachstum +3,8 Prozent bei Unilever
    • Nominaler Umsatz -3,3% auf 12,6 Milliarden Euro
    • Management hält Prognose und Rückkauf bis 1,5 Mrd
    Unilever wächst stärker als erwartet - Negative Währungseffekte belasten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever hat zum Jahresstart besser abgeschnitten als gedacht. Der Umsatz sei organisch um 3,8 Prozent gestiegen, teilte der Hersteller von Marken wie Pfanni-Knödeln, Signal-Zahnpasta und Coral-Waschmittel am Donnerstag mit. Analysten hatten mit etwas weniger Zuwachs gerechnet. Allerdings machten negative Wechselkurseffekte das aus eigener Kraft erzielte Wachstum zunichte, nominal ging der Umsatz um 3,3 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro zurück. An der Börse in London waren die Aktien kurz nach dem Handelsstart wenig bewegt.

    Unilever profitierte beim organischen Wachstum nach eigenen Angaben von einer gestiegenen Nachfrage in Schwellenländern. Vor allem die wichtigsten Marken hätten für Schwung gesorgt, zugleich hätten sämtliche Geschäftsbereiche zulegen können, wurde Konzernchef Fernando Fernandez in der Mitteilung zitiert.

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    Trotz der aktuell erhöhten makroökonomischen Unsicherheit halte er an seiner Prognose fest, ergänzte der Manager. Dabei verwies er auch auf die jüngsten Fortschritte beim Umbau des Konzers. Für das Gesamtjahr 2026 geht das Unilever-Management weiterhin davon aus, dass das organische Umsatzwachstum am unteren Ende der längerfristigen Zielbandbreite von vier bis sechs Prozent herauskommen wird. Die bereinigte operative Marge soll sich im Jahresverlauf leicht verbessern. Im vergangenen Jahr hatte sie bei 20 Prozent gelegen.

    Wie der Konzern ferner mitteilte, beginnt an diesem Donnerstag sein bereits im Februar angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm. Hierbei will Unilever bis voraussichtlich zum 6. Juli eigene Anteile im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen./tav/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 49,00 auf Tradegate (30. April 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 107,25 Mrd..

    Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8709. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,83GBP. Von den letzten 6 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 55,00GBP was eine Bandbreite von -14,48 %/+11,99 % bedeutet.




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