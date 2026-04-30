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    ROUNDUP 2

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    DHL überrascht positiv dank starkem Express-Geschäft - Aktie zieht an

    Für Sie zusammengefasst
    • DHL überrascht zum Jahresstart mit starker Leistung
    • Warentransport auf Luft- und Seeweg starker Treiber
    • EBIT stieg 8,3 Prozent und freier Cashflow deutlich
    ROUNDUP 2 - DHL überrascht positiv dank starkem Express-Geschäft - Aktie zieht an
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    (neu: Kursreaktion und Analystin ergänzt)

    BONN (dpa-AFX) - Die DHL Group hat zum Jahresstart überraschend gut abgeschnitten. Ergebnistreiber für den Konzern waren insbesondere das lukrative Geschäft mit zeitkritischen Sendungen sowie der Warentransport auf dem Luft- und Seeweg, beides fiel jeweils besser aus als von Analysten erwartet. Das Geschäftsmodell sei widerstandsfähig und die Sparmaßnahmen wirksam, sagte DHL-Chef Tobias Meyer laut Mitteilung am Donnerstag in Bonn. Er bestätigte die Jahresziele. Die Aktie legte im schwachen Markt zu.

    Sie gewann am Vormittag gut knapp 2 Prozent und stand damit an der Spitze im Dax . Das Papier erholte sich damit ein Stück weit von den Verlusten der vergangenen zwei Wochen. Seit Jahresbeginn steht nun ein kleines Plus zu Buche.

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    Für JPMorgan-Analystin Alexia Dogani spiegelt die bestätigte Prognose das unsichere Geschäftsumfeld ebenso wider wie das vorsichtige Erwartungsmanagement des Vorstands. Das erste Jahresviertel wertete sie aber als "starke Outperformance". Die Sparmaßnahmen hätten sich als Hebel erwiesen.

    Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) der DHL stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Euro. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten durchschnittlich ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet. Die an der Börse viel beachteten freien Barmittelzuflüsse vor Zu- und Verkäufen fielen mit einem Zuwachs um fast zwei Drittel auf 1,2 Milliarden Euro sogar deutlich besser aus als erwartet.

    Derweil sank der Umsatz etwas stärker als geschätzt um rund 2 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro. Hier wirkten sich Wechselkurseffekte aus. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallene Gewinn um 3,3 Prozent auf 812 Millionen Euro und überraschte damit ebenfalls positiv.

    Im Tagesgeschäft gelang es DHL, das Netzwerk an die geopolitischen Verwerfungen anzupassen. Konfliktbedingt gestiegene Kosten etwa im Express-Geschäft würden im Zeitverlauf größtenteils durch etablierte Preis- und Zuschlagsmechanismen kompensiert, teilte der Konzern mit. In dem Bereich verbesserte sich der operative Gewinn um mehr als ein Fünftel. Im Frachtgeschäft ging er hingegen fast genauso stark zurück, fiel aber besser aus als von Analysten gedacht.

    Im Bereich Logistikdienstleistungen verdiente DHL etwas mehr als ein Jahr zuvor. Im internationalen Paketgeschäft ging der operative Gewinn hingegen zurück, ebenso wie im deutschen Brief- und Paketgeschäft. Dabei konnten steigende Paketmengen die rückläufigen Briefmengen und die höheren Transport- und Personalkosten nicht vollständig kompensieren.

    Für 2026 peilen die Bonner weiterhin ein operatives Ergebnis von mehr als 6,2 Milliarden Euro und freie Barmittelzuflüsse von rund 3 Milliarden Euro an. Dies deckte sich zuletzt mit den Analystenschätzungen./lew/tav/stk

    DHL Group

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    ISIN:DE0005552004WKN:555200
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 47,49 auf Tradegate (30. April 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -3,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 56,89 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -7,81 %/+17,33 % bedeutet.




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