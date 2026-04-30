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    AKTIE IM FOKUS

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    Brenntag mit deutlichem Zuwachs in Richtung Jahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für Brenntag auf 60 Euro
    • Brenntag-Aktie klettert 2,9 Prozent auf 61,44
    • Nahost-Krieg und Energiepreise verbessern Gewinn
    AKTIE IM FOKUS - Brenntag mit deutlichem Zuwachs in Richtung Jahreshoch
    Foto: Brenntag SE

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine optimistischere Einschätzung der UBS für Brenntag hat am Donnerstag den Aktien des Chemikalienhändlers mit deutlichem Kursgewinn an die Dax-Spitze verholfen.

    Zuletzt belief sich das Plus auf 2,9 Prozent auf 61,44 Euro. Damit ist das vor gut einer Woche erreichte Jahreshoch bei 62,36 Euro wieder greifbar.

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    Die Schweizer Großbank hob das Kursziel für Brenntag von 42 auf 60 Euro an und strich die Verkaufsempfehlung zugunsten eines "Neutral"-Votums. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, schrieb Analystin Nicole Manion.

    Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten für Brenntag./ajx/zb

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    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 23.877 auf Ariva Indikation (30. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +3,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,88 Mrd..

    Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -31,75 %/+15,37 % bedeutet.




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