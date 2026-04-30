AKTIE IM FOKUS
Brenntag mit deutlichem Zuwachs in Richtung Jahreshoch
- UBS hebt Kursziel für Brenntag auf 60 Euro
- Brenntag-Aktie klettert 2,9 Prozent auf 61,44
- Nahost-Krieg und Energiepreise verbessern Gewinn
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine optimistischere Einschätzung der UBS für Brenntag hat am Donnerstag den Aktien des Chemikalienhändlers mit deutlichem Kursgewinn an die Dax-Spitze verholfen.
Zuletzt belief sich das Plus auf 2,9 Prozent auf 61,44 Euro. Damit ist das vor gut einer Woche erreichte Jahreshoch bei 62,36 Euro wieder greifbar.
Die Schweizer Großbank hob das Kursziel für Brenntag von 42 auf 60 Euro an und strich die Verkaufsempfehlung zugunsten eines "Neutral"-Votums. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, schrieb Analystin Nicole Manion.
Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten für Brenntag./ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 23.877 auf Ariva Indikation (30. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um +3,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,88 Mrd..
Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von -31,75 %/+15,37 % bedeutet.
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Am 10.09.2025 hat Dominik de Daniel (Aufsichtsrat Brenntag) 6.000 Aktien, zu einem Kurs von 1,300000 EUR verkauft.
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Quelle: Brenntag Insidertrades