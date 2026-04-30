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    Deufol: Strategische Fortschritte & stabile Entwicklung trotz Herausforderungen

    Trotz Gegenwind im Maschinenbau legt Deufol 2025 einen robusten Geschäftsbericht vor – mit wachsendem Umsatz, solidem EBIT und klarer Strategie zum End-to-End Supply-Chain-Partner.

    Deufol: Strategische Fortschritte & stabile Entwicklung trotz Herausforderungen
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
    • Deufol veröffentlichte den Geschäftsbericht 2025, in dem strategische Fortschritte und eine robuste Entwicklung trotz herausforderndem Umfeld hervorgehoben werden
    • Der Umsatz stieg 2025 auf 311 Mio. €, das EBIT lag bei 12,5 Mio. €, was die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unterstreicht
    • Das Jahr 2025 war geprägt von einem Rückgang der Exportdynamik im europäischen Maschinen- und Anlagenbau, doch Deufol konnte Umsätze stabilisieren und Leistungsfähigkeit sichern
    • Das Unternehmen wandelt sich vom klassischen Verpackungsdienstleister zum End-to-End Supply-Chain-Partner, fokussiert auf Standardisierung, Digitalisierung und Effizienzsteigerung
    • 2025 wurde Deufol vom Hochtechnologieunternehmen TRUMPF mit einem Supplier Award für Prozessqualität, Transparenz und nachhaltige Effizienz gewürdigt
    • Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 315 und 330 Mio. € sowie ein EBIT von 10 bis 14 Mio. € erwartet, mit Fokus auf Effizienz, Auslastung und Ergebnisqualität






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