Börsenstart Europa - 30.04. - ATX schwach -1,07 %

Der MDAX steht bei 30.088,32 PKT und gewinnt bisher +0,76 %. Top-Werte: Delivery Hero +5,63 %, Kion Group +5,49 %, AIXTRON +4,47 % Flop-Werte: RTL Group -15,47 %, Talanx -3,39 %, Rational -2,67 %

Der DAX steht aktuell (09:59:31) bei 23.877,81 PKT und steigt um +0,21 %. Top-Werte: Brenntag +3,68 %, DHL Group +2,56 %, E.ON +1,00 % Flop-Werte: Münchener Rück -3,86 %, Symrise -2,91 %, Porsche Holding SE -2,25 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.628,72 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +7,55 %, SILTRONIC AG +5,57 %, AIXTRON +4,47 %

Flop-Werte: Nagarro -2,90 %, Ottobock -1,73 %, Qiagen -1,17 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:42) bei 5.776,87 PKT und fällt um -0,33 %.

Top-Werte: ING Group +2,65 %, DHL Group +2,56 %, BBVA +2,46 %

Flop-Werte: Münchener Rück -3,86 %, BNP Paribas (A) -3,73 %, adidas -1,53 %

Der ATX steht bei 5.802,04 PKT und verliert bisher -1,07 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,08 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,95 %, Lenzing +1,42 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -3,06 %, DO & CO -1,59 %, Wienerberger -0,69 %

Der SMI bewegt sich bei 12.984,39 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: ABB +1,00 %, Swisscom +0,96 %, Novartis +0,65 %

Flop-Werte: Amrize -2,52 %, Partners Group Holding -2,40 %, Alcon -0,93 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.977,99 PKT und fällt um -0,87 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +1,63 %, Capgemini +1,30 %, Thales +1,05 %

Flop-Werte: Credit Agricole -6,87 %, Stellantis -6,23 %, Societe Generale -3,99 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.023,04 PKT und verliert bisher -0,26 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +1,93 %, Telia Company +1,11 %, ABB +1,00 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -2,09 %, Volvo Registered (B) -0,79 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,51 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.515,00 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,04 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,94 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,53 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,73 %, Jumbo -0,64 %, Piraeus Port Authority -0,13 %