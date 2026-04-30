EMDEN (dpa-AFX) - Sichere Pipelines, starke Marine: Verteidigungsminister Boris Pistorius nimmt die Industrie in die Pflicht. "Maritime Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe, nur zu lösen gesamtstaatlich und gemeinsam mit der Industrie", sagte der SPD-Politiker in einer Videobotschaft am zweiten Tag der Nationalen Maritimen Konferenz im ostfriesischen Emden. "Wir brauchen klare Regeln, wir brauchen abgestimmte Zuständigkeiten und vor allem müssen alle Akteure zusammenarbeiten."

Pistorius appellierte in seiner Rede an die maritime Wirtschaft: "Und es ist Aufgabe der Industrie, Produktionskapazitäten zu erhöhen und die Lieferketten stabil und resilient zu gestalten." Maritime Sicherheit, wirtschaftliche Stärke und technologische Innovation seien untrennbar miteinander verbunden.