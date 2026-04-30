PNE-Finanzchef geht aus persönlichen Gründen - Aufsichtsratschef übernimmt
- Der Finanzchef Harald Wilbert tritt vorzeitig ab
- Dirk Simons übernimmt interimistisch den Finanzposten
- Marcel Egger wird Aufsichtsratschef statt Simons
CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windparkbetreiber PNE muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Harald Wilbert habe darum gebeten, aus persönlichen Gründen ihn von seinen Aufgaben zu entbinden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mit. Er war seit gut zwei Jahren der Finanzchef von PNE und hätte sein Mandat noch knapp zwei Jahre innegehabt. Der Aufsichtsrat entlässt ihn den Angaben zufolge zum 5. Juni vorzeitig aus dem Amt.
Seine Position wird zum 20. Mai zunächst interimistisch mit PNE-Aufsichtsratschef Dirk Simons besetzt. Dieser bringt bereits Erfahrung als Finanzvorstand in anderen Firmen mit und wird den Angaben zufolge nun voraussichtlich in den PNE-Vorstand entsandt, um die Rolle für gut ein Jahr zu übernehmen. An der Spitze des Kontrollgremiums soll Simons durch Marcel Egger ersetzt werden./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie
Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 9,17 auf Tradegate (30. April 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um -0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,46 %.
Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 702,05 Mio..
PNE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR.
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PNE mit WKN hat pünktlich zum Quartalsanfang und Stichtag der Wind onshore Auktion 59,4 MW (PNE) und 100,8 MW (WKN) an Genehmigungen erhalten.
-47,4 Mio.€ Ergebnis
In drei Wochen kommt der GB 2025 von PNE