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    Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nutzt TeamViewer ONE für Autonomous Endpoint Management

    Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nutzt TeamViewer ONE für Autonomous Endpoint Management
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Das Team wechselt von TeamViewer Tensor auf die KI-native Plattform und treibt den autonomen IT-Betrieb für Werk, Büro und Rennstrecke voran

    MIAMI, BRACKLEY, England and GÖPPINGEN, Deutschland, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Im Vorfeld des Formel-1-Grand-Prix in Miami hat TeamViewer heute bekannt gegeben, dass das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team von TeamViewer Tensor zu TeamViewer ONE wechselt. Die Plattform für Autonomous Endpoint Management (AEM) verschafft dem Team Echtzeit-Überblick und -Kontrolle über tausende IT- und OT-Endpunkte, vom Stammwerk in Brackley bis zur Boxengasse. Mithilfe von KI kann TeamViewer ONE Probleme in Echtzeit erkennen und beheben, noch bevor der Betrieb beeinträchtigt wird. Ein entscheidender Technologievorteil in einem Umfeld, in dem schon kleinste IT-Störungen den Ausgang eines Rennens mitentscheiden können.

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    Toto Wolff, Team Principal und CEO des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, sagt: „Während des Rennens verlasse ich mich auf dutzende Datenströme, von Telemetrie über Wetter bis Funk. Die Technologie dahinter muss absolut zuverlässig laufen. In der Formel 1 gibt es keine Gefälligkeiten, jeder Technologiepartner verdient sich seinen Platz. TeamViewer liefert genau da, wo wir keine Kompromisse machen: Zuverlässigkeit und Leistung. Der Wechsel auf TeamViewer ONE ist der nächste Schritt für unsere IT und ein starkes Signal, dass wir mit unserer Partnerschaft über den Status quo hinaus in die Zukunft des Rennsports blicken."

    „In der Formel 1 zählt jede Millisekunde, und mit der Budgetobergrenze auch jeder Euro", sagt Michael Taylor, IT Director des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. „TeamViewer ist seit Jahren Teil unseres IT-Betriebs und war schon lange vor unserer Partnerschaft im Einsatz. Das Team weiß, dass wir uns auch unter großem Druck auf die Technologie verlassen können. Der Wechsel von Tensor auf TeamViewer ONE ist der logische nächste Schritt für uns. Der Mehrwert liegt auf der Hand: weniger Ausfallzeiten, bessere Daten und echte Produktivitätsgewinne im Team."

    Oliver Steil, CEO von TeamViewer, ergänzt: „Das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team betreibt eine der anspruchsvollsten IT-Umgebungen im Sport: tausende kritische Endpunkte, null Toleranz für Ausfälle und ein weltweiter Echtzeitbetrieb zwischen Werk, Büro und Rennstrecke. Genau für dieses Umfeld wurde TeamViewer ONE entwickelt. Was hier funktioniert, funktioniert überall."

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