Nabaltec AG: Vorläufige Zahlen 2025 bestätigt, Umsatzwachstum 2026 erwartet
Trotz rückläufiger Kennzahlen 2025 blickt das Unternehmen zuversichtlich nach vorn – gestützt auf neue Wachstumstreiber in Brandschutz, Rechenzentren und Elektromobilität.
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- Bestätigung vorläufiger Konzernzahlen 2025: Umsatz 197,0 Mio. € (−3,2%); operatives Ergebnis (EBIT) 15,2 Mio. € (−31,8%); EBIT‑Marge 7,7%.
- Weitere Kennzahlen 2025: EBITDA 26,8 Mio. € (EBITDA‑Marge 13,6%); Konzernergebnis 9,7 Mio. €; Ergebnis je Aktie 1,10 €.
- Segmentumsätze 2025: Funktionale Füllstoffe 144,1 Mio. € (−2,7%); Spezialoxide 53,0 Mio. € (−4,7%).
- Ausblick 2026: Erwartetes Umsatzwachstum 4–6%; prognostizierte EBIT‑Marge 5–7% (Rückgang v.a. wegen höherer Materialkosten/Energie und steigender Abschreibungen).
- Vorläufiges Q1/2026: Umsatz 53,2 Mio. € (−2,7% vs. Q1/2025); EBIT 2,7 Mio. €; EBIT‑Marge 5,2%.
- Dividendenvorschlag 0,29 € je Aktie; Unternehmen sieht trotz Marktunsicherheiten (u. a. US‑Zollpolitik, schwache Nachfrage in Feuerfestindustrie/E‑Mobilität) Chancen durch Brandschutz‑Nachfrage, KI‑getriebene Rechenzentrumsbedarfe und Ausbau der Elektromobilitäts‑/Batteriezellenfertigung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Nabaltec ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Nabaltec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,650EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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