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    Sto: STO-Konzern schafft es 2025 trotz Herausforderungen, alle Ziele zu erreichen

    Trotz widriger Märkte behauptet sich Sto 2025 mit soliden Kennzahlen, steigender Ertragskraft und zuversichtlichem Ausblick auf 2026.

    Sto: STO-Konzern schafft es 2025 trotz Herausforderungen, alle Ziele zu erreichen
    Foto: Patrick Seeger - dpa
    • Der Sto-Konzern erreichte im Geschäftsjahr 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen alle Prognosewerte
    • Der Umsatz sank um 1,3 % auf 1,591 Mrd. EUR, konnte jedoch bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte leicht um 0,5 % steigen
    • Das Konzern-Ergebnis verbesserte sich: EBIT stieg um 9,5 % auf 64,4 Mio. EUR, EBT um 7,2 % auf 65,3 Mio. EUR, und die Umsatzrendite erhöhte sich auf 4,1 %
    • Die Eigenkapitalquote des Konzerns stieg auf 65,5 %, die Zahlungsmittel auf 114,7 Mio. EUR, und der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit auf 94,5 Mio. EUR
    • Für 2026 prognostiziert Sto einen Umsatz von 1,62 Mrd. EUR und ein EBIT zwischen 56 Mio. EUR und 76 Mio. EUR, trotz anhaltender Unsicherheiten durch geopolitische Konflikte
    • Der Vorstand schlägt eine unveränderte Gewinnausschüttung vor, mit einer Basisdividende von 0,31 EUR für Vorzugsaktien und 0,25 EUR für Stammaktien, plus je 3,00 EUR Sonderbonus je Aktie

    Der Kurs von STO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 102,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,92 % im Minus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 102,40EUR das entspricht einem Plus von +0,39 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.677,45PKT (+0,48 %).


    STO

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    ISIN:DE0007274136WKN:727413
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